Бизнес-инкубатор для ремесленников планируют создать в Карелии

Корпорация развития Карелии сообщила о планах по созданию бизнес-инкубатора для представителей народно-художественных промыслов.

Корпорация развития Республики Карелия планирует создание бизнес-инкубатора для предпринимателей, которые работают в сфере народно-художественных промыслов и ремесла. Об этом информирует Минэк Карелии.

Ранее сообщалось, что замгендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии стала экс-руководитель Корпорации развития РК Анна Позднякова.