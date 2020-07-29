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Бизнес из-за пределов Карелии "потянется" в республику ради арктических льгот, считает вице-премьер

Новости. Общество
15:50, 30 Июля 2020
фото: arctic-russia.com
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Налоговые, таможенные и другие льготы для резидентов Арктической зоны способны пробудить интерес к созданию бизнеса в Карелии у предпринимателей из других регионов.

Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" высказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"В первую очередь, я считаю, что мы здесь поможем нашим предпринимателям карельским, которые сегодня и так ведут деятельность на территории Арктики или собирались реализовывать свои проекты. Но я уверен, что в последствии с теми преференциями, которые будут работать на Севере, я считаю, что на территорию Арктики потянутся предприниматели других районов, где этих льгот нет… Бизнес той же Ленинградской области, Вологодской области, Архангельской области в перспективе, поняв, что Карелия рядом, в ней есть такие преференции, захотят реализовывать свои проекты здесь", - сказал Родионов.

Какие возможности дает статус резидента Арктической зоны, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-07-30 16:02:07
Либерашкам в Канаду надо сваливать. Там арктических льгот дохрена и больше. Одна беда - работать придется, а они к труду не приучены.
карел
2020-07-30 16:00:11
Еще один романтик . Сколько можно находится в иллюзиях ? Делом надо заниматься , а не мечтать .
Гость
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