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Бизнес Карелии может получить компенсацию затрат на приобретение устройств защиты от COVID-19

Новости. Экономика
14:23, 30 Июня 2020
фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда
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Вице-премьер регионального правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов заявил о мерах поддержки предпринимателей, вынужденных приобретать устройства защиты от коронавируса.

"Понимаем мы то, что с введением вот этих жестких мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции – это обязательное ношение масок, перчаток, лицевых экранов, очков. В кафе и ресторанах – это установление ширм, защитных экранов. Мы предусмотрели в нашем региональном законодательстве и компенсацию на такие виды затрат предпринимателей. Мы видим, что сегодня за июнь месяц, а также в первой половине июля месяца предприниматели активно устанавливают подобное оборудование. Кстати, с завтрашнего дня, с первого июля, согласно распоряжению главы региона, и во всех парикмахерских и салонах красоты при обслуживании в одном помещении более чем одного лица, необходимо установление защитных экранов и ширм", - сказал Дмитрий Родионов на прямой линии главы Карелии в соцсети.

Подробности - на сайте "Вести Карелии"

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