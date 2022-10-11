Бизнес может начать уходить из Карелии туда, где ниже налоги, считают в «Опоре России»

Льготы по упрощенной системе налогообложения, введенные в Карелии, вызвали неоднозначную реакцию среди предпринимателей.

Многим не нравится, что их делят на тех, кто может пользоваться минимальными ставками, и тех, кто такой возможности лишены.

Об этом говорится в обращении карельского отделения российского объединения предпринимателей «Опора России» в адрес председателя комитета по экономической и промышленной политике парламент Карелии Леонида Лиминчука.

По словам руководителя отделения Андрея Фицева, в большинстве регионов Северо-Запада пониженные ставки по УСН действуют для всех видов бизнеса.

«При этом в этих регионах имеются и дополнительные льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, причем список льготных видов бизнеса заметно шире чем в Карелии. Таким образом, наши соседи имеют более низкую налоговую нагрузку на малый бизнес, в итоге они имеют конкурентное преимущество перед нашими предпринимателями при госзакупках и, как следствие, возникает риск перерегистрации наших налогоплательщиков в соседних регионах, а в целом, снижение как налогооблагаемой базы, так и количества рабочих мест в Карелии», — говорится в обращении «Опоры России».

Чего добиваются предприниматели, читайте в статье «Столицы на Онего».