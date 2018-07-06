Бизнес недоплачивает за ущерб природе, считают власти Карелии

Минфин Карелии считает заниженными показатели платежей предприятий республики в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду.

Об этом говорится в докладе и.о. министра Александра Грищенкова, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По данным Минфина, в территориальном управлении Росприроднадзора состоит на учете только 331 плательщик, имеющий на территории республики объекты, оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.

"Считаем целесообразным в целях выявления потенциальных плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду, органам местного самоуправления провести с участием Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия и Управления Росприроднадзора по Республике Карелия сверку действующих предприятий и плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в докладе.

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