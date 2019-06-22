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Новости. Общество
10:15, 22 Июня 2019
фото: Страница Елены Гнетовой "ВКонтакте"

Бизнес-омбудсмен Карелии посетила арестованную Ираиду Шалак в СИЗО

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Елена Гнетова встретилась с фермером Ираидой Шалак, арестованной по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова 21 июня посетила главу крестьянско-фермерского хозяйства Ираиду Шалак в СИЗО №1.

"Ознакомилась с условиями содержания под стражей. Жалоб у Ираиды Вяйновны нет. Говорит, что есть всё необходимое. Небольшая камера на 4 человек, есть холодильник и телевизор,горячая вода. Близкие посещают, морально поддерживают. Пообщалась с Ираидой Вяйновной. Она очень беспокоится за хозяйство", – рассказала бизнес-омбудсмен. 

По словам Елены Гнетовой, информация о блокировке счетов кооператива не подтвердилась, но пользоваться счетом невозможно.

"Как уточнила Ираида Вяйновна, документы, а также флэш карта с электронной подписью изъяты при обыске. Поэтому полноценная хозяйственная деятельность не ведётся. Невозможно приобрести горючее для техники, необходимые удобрения, расходные материалы, оплатить счета за материалы для строящегося картофелехранилища. Беспокоится ИП и о том, что кооператив не сможет вовремя выполнить обязательства перед бюджетом, а также в установленные законом сроки сдать обязательные отчёты о деятельности. Это может привести к штрафам и пени за каждый день просрочки, к исковым требованиям кредиторов, а при неблагоприятных условиях – к банкротству юридического лица", – отметила Гнетова. 

Как ранее сообщалось, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермер из деревни Рыпушкалицы, лауреат 2018 года Ираида Шалак была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Подробнее об этом уголовном деле можно прочитать здесь.

 

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