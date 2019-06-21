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Новости. Общество
09:05, 21 Июня 2019
фото: Страница Елены Гнетовой "ВКонтакте"

Бизнес-омбудсмен Карелии съездила на ферму арестованной Ираиды Шалак

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Елена Гнетова сегодня встретится с арестованным фермером Ираидой Шалак в СИЗО.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова посетила хозяйство арестованной Ириады Шалак. 

Об этом она написала у себя на странице 21 июня. 

"Посетила вчера хозяйство фермера Ираиды Шалак. Познакомилась с членами сельскохозяйственного кооператива. Увидела технику, которая, действительно, приобретена на средства выделенных грантов: картофелеуборочный комбайн морковоуборочный комбайн, 4-х корпусный плуг для осенней вспашки. Засеянные картофелем поля, теплицы для ведения хозяйства. Сейчас для того, чтобы сохранить урожай, как мне сказали члены кооператива, необходимо закупать минеральные удобрения, средства защиты. А счета заблокированы. В тракторе солярки только на 4 часа работы. У многих членов кооператива на иждивении малолетние дети. За счёт того, что деятельность кооператива вести сейчас невозможно, средств на обычные нужды нет", – рассказала Гнетова.

Сегодня бизнес-омбудсмен встретится с Ираидой Шалак в СИЗО.

"Считаю необходимым изменить меру пресечения фермеру. Буду делать все возможное для этого", – отметила Елена Гнетова. 

Как ранее сообщалось, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермер из деревни Рыпушкалицы, лауреат 2018 года Ираида Шалак была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Подробнее об этом уголовном деле можно прочитать здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2019-06-21 09:44:30
Нынешней власти не выгодно поддерживать и наращивать число частных предприятий. Выгодней поддерживать большие корпорации и увеличивать число чиновников, постоянно их прикармливать бешенными зарплатами. Да и Путин сам это не скрывает! Это его прикормленная свора. Любой фермер, предприниматель задумается - да зачем мне это надо!? Вчерашний "брифинг" это показал!
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