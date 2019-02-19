09:14, 19 Февраля 2019
Бизнес-омбудсмен отстояла несколько ларьков, которые хотела убрать мэрия Петрозаводска
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова с помощью прокуратуры смогла отстоять несколько ларьков, которые хотели убрать власти Петрозаводска.
"Смогла отстоять нестационарные торговые объекты на улицах Ленина и Луначарского в Петрозаводске. В адрес Администрации Петрозаводского городского округа внесено по моему обращению прокурорское представление об устранении нарушения законодательства", - написала Елена Гнетова "ВКонтакте".
Она также разместила документ прокуратуры, из которого следует, что в связи с необоснованным исключением из схемы трех нестационарных торговых объектов, прокуратурой главе Петрозаводска вынесено представление об устранении нарушений законодательства.
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