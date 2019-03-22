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Новости. Экономика
14:46, 22 Марта 2019
фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Бизнес-омбудсмен подтвердила улучшение инвестклимата в Карелии

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подтвердила заявления властей республики о резком улучшении инвестиционного климата в республике в 2018 году.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике в связи с принятием законопроекта о дополнительных мерах господдержки малого и среднего бизнеса.

"Самое главное, предприниматели счастливы, потому что это беспрецедентные меры поддержки. Коллеги из других регионов, честно говоря, завидуют, говорят: Господи, какие у вас, вообще, молодцы органы исполнительные власти. Действительно, так быстро изменили полную философию, я бы так сказала, поддержки субъектов предпринимательства", – сказала Гнетова

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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пенс
2019-03-22 15:12:30
Бизнес-омбудсмен-что это за должность такая?! Сколько за эти годы развелось непонятных структур с нехилыми зарплатами, бюджетные денюшки уходят просто в никуда.
Сергей
2019-03-22 14:55:02
Да , Вы , что ? Ведь как то и увидела где то климат какой то . Только промышлености и инвесторов практически нет , а климат есть , северный .
Гость
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