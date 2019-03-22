Бизнес-омбудсмен подтвердила улучшение инвестклимата в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подтвердила заявления властей республики о резком улучшении инвестиционного климата в республике в 2018 году.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике в связи с принятием законопроекта о дополнительных мерах господдержки малого и среднего бизнеса.

"Самое главное, предприниматели счастливы, потому что это беспрецедентные меры поддержки. Коллеги из других регионов, честно говоря, завидуют, говорят: Господи, какие у вас, вообще, молодцы органы исполнительные власти. Действительно, так быстро изменили полную философию, я бы так сказала, поддержки субъектов предпринимательства", – сказала Гнетова

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