Бизнес-омбудсмен предложил покупать стаж для раннего выхода на пенсию

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за то, чтобы момент выхода на пенсию определял не возраст человека, а его стаж, который можно было бы "докупить".

"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа", - сказал Титов.

По его словам, у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию, сообщают "Вести Карелии".

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