Бизнес-омбудсмен рассказала о "топовой" проблеме предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Карелия Елена Гнетова сообщила об одной из наиболее распространенных проблем бизнесменов.

Гнетова на свой странице в фейсбук сообщила, что бизнесмены часто жалуются на непроясненные ситуации в области утилизации отходов.

«Проблема правоотношений в сфере ТКО остаётся одной из топовых среди всех жалоб и обращений к Уполномоченному. Анализ жалоб показывает, что речь не столько о нарушениях, сколько о неурегулированности самих законодательных норм», - заявила бизнес-омбудсмен.

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