Бизнес-омбудсмен в Карелии инициировала отправку президенту резолюции по отмене ряда налогов

Участники межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей субъектов РФ поддержали инициативу карельского бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой об отмене ряда налогов на имущество организаций.

Гнетова предложила освободить от налога на имущество в текущем и в 2021 году торговые и бизнес-центры, которые долгое время не работали из-за пандемии и, соответственно, не приносили доход.

"Считаю нецелесообразным взимать налог на имущество с тех объектов недвижимости, которые находились в стадии консервации или реконструкции, а также с имущества, которое не используется в деятельности организаций и не приносит дохода", - пояснила бизнес-омбудсмен.

О других инциативах по отмене налогов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".