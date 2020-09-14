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Бизнес-омбудсмен в Карелии предлагает запретить немедленную блокировку счетов предприятий

Новости. Экономика
16:03, 15 Сентября 2020
фото: pixabay
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Предприниматели, попавшие под санкции ФНС, должны быть защищены от немедленной блокировки счетов, чтобы иметь возможность оспорить результаты налоговой проверки.

Внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс предложила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании координационного центра по восстановлению экономики, действующего при общественном движении Общероссийский народный фронт.

"Пока налогоплательщик оспаривает решение о результатах проверки, предприятие не может в полном объёме работать дальше: счета заблокированы, деятельность остановлена. Считаю, что блокировка счета может применяться только после вступления в законную силу самого решения о налоговой проверке", - сказала Гнетова.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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