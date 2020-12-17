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Бизнес-омбудсмен в Карелии вступилась за предпринимателей, не выполнивших условия льготных кредитов

Новости. Экономика
13:20, 18 Декабря 2020
фото: Ростислав Кошелев/Интерпресс
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Субъекты бизнеса в Карелии пожаловались на действия банков в связи с требованиями возврата льготных кредитов "на возобновление деятельности", выданных для поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса.

Об этом рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя итоги Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов, где обсуждались, в том числе, проблемы льготных кредитов.

С 1 декабря текущего года банки переводят заемщиков на этап погашения кредита по коммерческой ставке в случае, если предприятия не выполнили условия по сохранению численности занятых.

Уполномоченный считает, что некоторые требования банков необоснованны.

"Дело в том, что банки, заключая кредитное соглашение на восстановление деятельности с июня месяца, учёт количества работников осуществляли за апрель. Таким образом, штатная численность последующих месяцев сравнивалась именно с апрельской", - пояснила Гнетова.

Из-за эпидемии по распоряжению главы Карелии многие предприятия в мае останавливали работу и были вынуждены сокращать работников. В результате, они рискуют попасть в число тех, кто не выполняет условия получения кредитов.

Чем это грозит заемщикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-12-18 13:45:51
Классик "Столицы" Ткачев сказал, что умеет хорошо делать частник. Это воровать и просирать. :)
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