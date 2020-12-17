Бизнес-омбудсмен в Карелии вступилась за предпринимателей, не выполнивших условия льготных кредитов

Субъекты бизнеса в Карелии пожаловались на действия банков в связи с требованиями возврата льготных кредитов "на возобновление деятельности", выданных для поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса.

Об этом рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя итоги Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов, где обсуждались, в том числе, проблемы льготных кредитов.

С 1 декабря текущего года банки переводят заемщиков на этап погашения кредита по коммерческой ставке в случае, если предприятия не выполнили условия по сохранению численности занятых. Уполномоченный считает, что некоторые требования банков необоснованны. "Дело в том, что банки, заключая кредитное соглашение на восстановление деятельности с июня месяца, учёт количества работников осуществляли за апрель. Таким образом, штатная численность последующих месяцев сравнивалась именно с апрельской", - пояснила Гнетова. Из-за эпидемии по распоряжению главы Карелии многие предприятия в мае останавливали работу и были вынуждены сокращать работников. В результате, они рискуют попасть в число тех, кто не выполняет условия получения кредитов. Чем это грозит заемщикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".