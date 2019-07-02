Подписаться
Новости. Общество
21:05, 02 Июля 2019
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Бизнес предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Загрузка...

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.

"Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных", - говорится в сообщении.

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза.

В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%.

В Минфине с этим не согласны. В ведомстве сослались на документы Верховного суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно. Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-02 21:13:54
И что? Да пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
26.06.2019, 15:40
"Предприниматель будет сидеть"

Аналитика

Сегодня 16:57
Политкухня
Депутаты об отзыве закона о "монетизации"
Депутаты парламентской фракции "Единая Россия" прокомментировали отзыв законопроекта правительства.
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 8
01.07.2019 13:43
Сергей Пирожников: "Это самый важный проект в моей жизни" 2
01.07.2019 11:38
Экономить будут на бедных 33
28.06.2019 13:51
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2019 08:53
Частная жизнь
"Это - моё"
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 6
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»