Бизнес-центр на Антикайнена заминировали в Петрозаводске

Здание бизнес-центра на ул. Антикайнена, 38а заминировали в Петрозаводске.

Об этом стало известно "Столице на Онего". Из здания эвакуированы люди. Проверяется информация.

Ранее "Столица на Онего" писала, что сотрудников мэрии эвакуировали из-за сообщения о минировании.

По данным источников в силовых структурах, сообщения о минированиях поступили утром в среду в различные учреждения карельской столицы.