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Новости. Происшествия
10:58, 30 Января 2019
фото: sprackle.com

Бизнес-центр на Антикайнена заминировали в Петрозаводске

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Здание бизнес-центра на ул. Антикайнена, 38а заминировали в Петрозаводске.

Об этом стало известно "Столице на Онего". Из здания эвакуированы люди. Проверяется информация.

Ранее "Столица на Онего" писала, что сотрудников мэрии эвакуировали из-за сообщения о минировании.

По данным источников в силовых структурах, сообщения о минированиях поступили утром в среду в различные учреждения карельской столицы.

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Комментарии

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Сергей
2019-01-30 11:12:50
Это же кто такую истерию в стране нагнетает , это уже было в начале 2000 ( про взрывы )_ , сдаётся мне упавший рейтинг у кого то поднимают , типа нацию сплачивают вокруг вождя ., кругом же враги .
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