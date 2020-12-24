Бизнес в Карелии дисциплинированно заплатил большую часть страховых взносов за 2020 год

Около 16 тысяч предпринимателей и лиц, занимающихся иной частной практикой, состоящих на налоговом учете в Республике Карелия, должны уплатить взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 2020 год.

Общая сумма страховых взносов составляет почти 590 млн рублей, сообщила пресс-служба УФНС по Карелии.

По данным налоговой службы, представители бизнеса уже уплатили порядка 446 млн рублей страховых взносов. Страховые взносы в фиксированном размере за 2020 год необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2020 года. Разъяснения налоговой службы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".