Бизнес заметил снижение коррупции в России

Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране, следует из опроса Торгово-промышленной палаты.

За последний год уровень коррупции в стране снизился — об этом заявили 39% предпринимателей, хотя еще полгода назад так считали 25% опрошенных. Такие данные содержатся в исследовании "Бизнес-барометр коррупции", который подготовила Торгово-промышленная палата России. Рост коррупции заметили 9,5% опрошенных, 31,8% не увидели изменений.

Исследование проводилось с 2016 года в четыре этапа — каждые полгода ТПП опрашивала предпринимателей по всей стране, представляющих микро-, малый, средний и крупный бизнес. В четвертом, заключительном этапе опроса приняли участие 40,7 тыс. предпринимателей. Опрос проводился анкетным способом.

По сравнению с предыдущим этапом снизилось и число предпринимателей, заявивших о постоянных проявлениях коррупции в их работе — сейчас с ней сталкиваются всего 10,3% опрошенных (против 13,1% в прошлом октябре), следует из опроса. Еще 72,1% сказали, что время от времени встречаются с коррупцией, ответ «никогда» выбрали 17,6%.

«Тройка лидеров наиболее коррумпированных сфер не изменилась, хотя в целом по данным направлениям отмечается понижающая динамика», — говорится в исследовании. Чаще всего, по данным ТПП, с коррупцией предприниматели сталкиваются при получении разрешений и справок (об этом говорят 39,1% респондентов), а также в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%).

Предприниматели отметили снижение коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок (замыкает тройку): с момента предыдущего опроса соответствующий показатель опустился с 32,4 до 30,1%. Однако сильнее всего фактор коррупции за полгода упал в сфере соблюдения санитарных норм (до 19,6 с 25,5%).

Вместе с тем есть направления, где отмечается рост коррупционной активности. Это регистрация сделок с недвижимостью (26,2%) и сфера закрытия бизнеса, где зафиксирован рост с 12 до 18,2%, сообщает РБК.