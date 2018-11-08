Бизнесмен лишился фотоаппарата в Петрозаводске

Полицейские столицы Карелии установили подозреваемого в краже фотоаппарата за 21 тыс. рублей.

По данным пресс-службы МВД Карелии, хищение случилось то время, как потерпевший занимался художественным оформлением подвального помещения, где открывал свой новый бизнес. Дверь в подвал была приоткрыта, но кто незаметно побывал здесь – заявитель не знал.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 32-летний петрозаводчанин.

По версии следствия, злоумышленник заметил открытый вход в подвал и решил проверить, что находится внутри. Владелец фотоаппарата был в одном из помещений, но это не остановило подозреваемого – заметив технику, он похитил ее и скрылся.

Фотоаппарат стоимостью более чем 21 000 рублей гражданин сбыл за несколько тысяч. Возбуждено уголовное дело.