Бизнесмен в Карелии скрыл 12,5 млн доходов своей фирмы из-за задолженности по налогам.

В Следкоме Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора фирмы. Его обвиняют в том, что он скрыл деньги фирмы от взыскания задолженности по налогам в особо крупном размере.

Следствие установило, что в прошлом году бизнесмен занимался строительством мостов, путепроводов и других сооружений. Его фирма задолжала налоги и страховые взносы.

При этом директор организации использовал такую систему расчетов с контрагентами, при которой деньги не зачислялись на счета фирмы. Таким образом он скрыл 12,5 миллионов рублей от принудительного взыскания задолженности по налоговым платежам.

Во время предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб бюджету РФ.

Уголовное дело направили в суд, сообщили в Следкоме Карелии.