Бизнесмена в Карелии поймали на продаже нелегального алкоголя и сигарет

Предприниматель получил штраф в размере 450 тысяч рублей за продажу алкоголя без акцизов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Предприниматель осуществлял закупку на территории Ленинградской области и Вологды немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, которые поставлял в Пудожский район для продажи населению по ценам значительно ниже розничных.

При осуществлении доставки очередной партии он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе обыска принадлежащей предпринимателю автомашины и территории его производственной базы было обнаружено и изъято более 22 тысяч пачек сигарет и более 3 тысяч бутылок водки, не имеющих маркировки специальными (акцизными) марками Госзнака.

Стоимость изъятого товара составила 1,5 миллиона рублей.

Суд с учетом полного признания вины, явки с повинной, активного сотрудничества со следствием назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

На автомобиль осужденного наложен арест до фактического исполнения приговора.