Подписаться
Новости. Экономика
08:05, 24 Октября 2019
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Бизнесменам из Карелии увеличили финансирование почти на 40%

Загрузка...

Его общий объем составил 800 млн рублей.

Поддержка проектов малого и среднего предпринимательства  в рамках национального проекта из средств федерального бюджета выросла в Карелии с начала года почти на 40% – с 500 млн до 800 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова.

"По состоянию на начало года на реализацию национального проекта по малому и среднему предпринимательству у нас из федерального бюджета было выделено порядка 500 млн рублей, на сегодняшний день благодаря активной реализации и проведению правительством Республики Карелия политики взаимодействия с бизнесом эта сумма увеличена уже до практически 800 млн рублей", – сказал Буренков.

Он добавил, что со стороны региональных властей также значительно увеличена поддержка малого и среднего бизнеса.

"Мы сегодня видим существенную динамику по привлечению инвестиций малого и среднего бизнеса. У нас объем инвестиций (в этом году по отношению) к прошлому году составил 110%. Инвестиции растут и впервые в истории современной Карелии инвестиции у нас растут именно за счет предприятий МСП", –отметил министр.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2019-10-24 09:00:19
Передайте господину Буренкову, что увеличение с 500 млн до 800 это увеличение не на 40%, а на 60.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

23.10.2019 16:40
Обществоведение
Все страхование построено на репутации
В 2019 году Карельский филиал "РЕСО-Гарантия" отмечает 20-летие.
"Уважаемый владыка, регламент!" 18
23.10.2019 14:46
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
22.10.2019 13:15
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
18.10.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2019 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»