Бизнесменам из Карелии увеличили финансирование почти на 40%

Его общий объем составил 800 млн рублей.

Поддержка проектов малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта из средств федерального бюджета выросла в Карелии с начала года почти на 40% – с 500 млн до 800 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова.

"По состоянию на начало года на реализацию национального проекта по малому и среднему предпринимательству у нас из федерального бюджета было выделено порядка 500 млн рублей, на сегодняшний день благодаря активной реализации и проведению правительством Республики Карелия политики взаимодействия с бизнесом эта сумма увеличена уже до практически 800 млн рублей", – сказал Буренков.

Он добавил, что со стороны региональных властей также значительно увеличена поддержка малого и среднего бизнеса.



"Мы сегодня видим существенную динамику по привлечению инвестиций малого и среднего бизнеса. У нас объем инвестиций (в этом году по отношению) к прошлому году составил 110%. Инвестиции растут и впервые в истории современной Карелии инвестиции у нас растут именно за счет предприятий МСП", –отметил министр.