Бизнесмены из Карели прошли тренинг "Введение в экспорт"

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Центр поддержки экспорта Корпорации развития РК завершил обучение первой группы предпринимателей основам экспортной деятельности в рамках образовательного проекта Российского экспортного центра (РЭЦ).
Участникам был предложен образовательный модуль "Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий. Обучение провели региональные сертифицированные тренеры - руководитель Центра поддержки экспорта Наталья Рекунова и эксперт в сфере права Надежда Чертенкова, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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