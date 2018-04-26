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Новости. Общество
16:24, 26 Апреля 2018

Бизнесмены из Карели прошли тренинг "Введение в экспорт"

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Центр поддержки экспорта Корпорации развития РК завершил обучение первой группы предпринимателей основам экспортной деятельности в рамках образовательного проекта Российского экспортного центра (РЭЦ).

Участникам был предложен образовательный модуль "Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий. Обучение провели региональные сертифицированные тренеры - руководитель Центра поддержки экспорта Наталья Рекунова и эксперт в сфере права Надежда Чертенкова, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.                                                                                                    

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