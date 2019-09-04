Бизнесмены могут получить кредит онлайн за несколько минут

Сбербанк запустил систему выдачи кредитов для малого и среднего бизнеса в режиме реального времени.

"Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до 3 минут. Теперь клиент может получить предодобренный кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) в режиме реального времени", – говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

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