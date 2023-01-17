Бизнесмены помогли городским властям подсветить каток в Петрозаводске

На стадионе «Вега» включили освещение, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что на стадионе «Вега» в районе Московской улицы вновь появилось освещение!

«Место для жителей Октябрьского района знаковое – здесь много лет был каток. И если с ледовым покрытием нам в последнее время помогает МЧС, то вопрос с освещением удалось решить при поддержке бизнеса», - сказал глава города.

По словам Любарского, освещение помогли сделать предприниматели: компания «Сана» предоставила кабель и арматуру для его подвески, а работы выполнило МУП ПЭС.

«Специалисты муниципального предприятия установили и подключили 14 светодиодных светильников мощностью 80 Вт. Спасибо бизнесу за помощь городу», - сказал Владимир Любарский.