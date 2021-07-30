Бизнесмены в Карелии могут получить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на борьбу с ковидом

Карельский бизнес может возместить часть затрат на защиту от ковида, сообщили в правительстве Карелии.

В прошлом году 180 субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии получили такую компенсацию.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия ведет отбор на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в связи с распространением COVID-19.

Сроки проведения кампании — с 27 июля по 26 августа (до 18.00).

Возмещаются фактически понесённые расходы на приобретение средств защиты:

• бактерицидных облучателей,

• оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений,

• защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями),

• термометров;

• стационарных диспенсеров (дозаторов), мобильных стоек с диспенсерами (дозаторами).

Размер субсидии не может превышать 100 тысяч рублей из расчёта не более 70% произведённых субъектом МСП затрат с 1 апреля 2020 года до даты принятия решения об отборе.

Полная информация по проведению отбора, в том числе перечень необходимых документов, требования к участникам отбора и порядок подачи заявки опубликованы здесь.