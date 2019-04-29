Бизнесмены в Карелии стали более оптимистичными

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения, вырос в добывающих и обрабатывающих производствах в Карелии в 2019 году.

Об этом говорят результаты опроса руководителей предприятий республики, проведенного Карелиястатом.

Индекс рассчитывался на основе баланса положительных и отрицательных оценок руководителей ситуации на своих предприятиях.

На каких предприятиях повысился у руководителей "индекс оптимизма", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".