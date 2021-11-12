Бизнесвумен в Карелии грозит 6 лет колонии за обман налоговой службы

Руководителя двух коммерческих организаций будут судить за мошенничество с возвратом НДС, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в период с 2015 года по 2017-й бизнеследи, являясь руководителем двух коммерческих фирм, оформила фиктивные документы по принятию к бухгалтерскому учету приобретенные лесопродукцию и оборудование.

Позже руководитель подаоа налоговую декларацию на возмещение налога на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения. Сотрудники налогового органа под влиянием обмана приняли решение о перечислении бюджетных средств в качестве возврата НДС в общей сумме 1,8 млн рублей на расчетный счет подконтрольных обвиняемой организаций, которыми она впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Следствием доказана фиктивность сделок и отсутствие товара, собрана полная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия причиненный государству ущерб был добровольно обвиняемой возмещен.

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.