Бюджет Петрозаводска впервые станет бездефицитным

Новости по теме
Загрузка...
Администрация Петрозаводска подготовила проект бюджета на 2019 год, согласно которому доходы городской казны впервые сравняются с расходами, то есть бюджет станет бездефицитным.
Ожидается рост поступлений в бюджет за счет налогов на доходы и имущество физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, земельному налогу.
Кроме того, по прогнозу администрации, увеличатся доходы за счет арендной платы за земельные участки, а также от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков. Планируется увеличить доходы от сдачи в аренду муниципального имущества.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.11.2018, 16:06
10.11.2018, 10:20
08.11.2018, 15:14
11.11.2018, 11:43
09.11.2018, 09:03
06.11.2018, 16:15
Аналитика
Сегодня 09:00
Расследование
Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.
12.11.2018 16:48
09.11.2018 11:37
08.11.2018 09:50
07.11.2018 16:39
Чтиво
Сегодня 12:22
Без политики
Очередной шедевр Натальи Ермолиной, пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, что "девушка с алкоголем намного симпатичней в глазах мужчины".
02.11.2018 12:04
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
Медиа
12.11.2018 10:08
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии