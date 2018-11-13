Бюджет Петрозаводска впервые станет бездефицитным

Администрация Петрозаводска подготовила проект бюджета на 2019 год, согласно которому доходы городской казны впервые сравняются с расходами, то есть бюджет станет бездефицитным.

Ожидается рост поступлений в бюджет за счет налогов на доходы и имущество физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, земельному налогу.

Кроме того, по прогнозу администрации, увеличатся доходы за счет арендной платы за земельные участки, а также от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков. Планируется увеличить доходы от сдачи в аренду муниципального имущества.

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