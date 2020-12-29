890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы действия с деньгами, которые попадут под контроль с января
29.12.2020 20:40
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей"
Новое
Сегодня 14:50
Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех человек в Карелии
Сегодня 09:26
В Карелии отправлен в отставку глава Минприроды республики 2
Сегодня 12:05
Путин ответил на предложение профсоюзов повысить пенсии работающим пенсионерам 10
29.12.2020 16:39
Определены худшие фильмы года
29.12.2020 21:05

Бюджетные субсидии фермерам в Карелии достигли суммы в полмиллиарда рублей

Новости. Общество
13:58, 30 Декабря 2020
фото: Республика»/Сергей Юдин
Загрузка...

Более 100 фермерских хозяйств Карелии за последние 3 года получили грантовую поддержку на общую сумму 470,9 млн. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Из общего количества грантов почти половина была выдана на развитие животноводства.

"Предоставление грантов на развитие производства стало одним из наиболее эффективных инструментов финансовой поддержки, оказываемой крестьянским (фермерским) хозяйствам", - говорится в сообщении министерства.

Как Минсельхоз оценивает эффективность бюджетных расходов на эти цели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей"
Сегодня 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
Сегодня 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»