Бюджетные субсидии фермерам в Карелии достигли суммы в полмиллиарда рублей

Более 100 фермерских хозяйств Карелии за последние 3 года получили грантовую поддержку на общую сумму 470,9 млн. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Из общего количества грантов почти половина была выдана на развитие животноводства.

"Предоставление грантов на развитие производства стало одним из наиболее эффективных инструментов финансовой поддержки, оказываемой крестьянским (фермерским) хозяйствам", - говорится в сообщении министерства.

Как Минсельхоз оценивает эффективность бюджетных расходов на эти цели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".