Благодаря депутатским поправкам зажглись фонари на трех улицах Пяозерского

В Лоухском районе провели освещение на трех улицах поселка Пяозерский.

На эти цели депутаты Законодательного собрания Карелии предусмотрели в бюджете 1,5 млн рублей. Автором поправки выступила депутат Татьяна Тишкова (фракция «Единой России»).



Как рассказали в администрации поселка, без финансовой поддержки из регионального бюджета проект не удалось бы реализовать из-за дефицита средств.



«Сейчас, конечно, местные жители очень рады», – отметили в администрации.



По словам Тишковой, 33 опоры уличного освещения с фонарями появились на улицах Сосновой, Лесной и Капитана Киреева.



«Уличное освещение – это, конечно, большая проблема для небольших населенных пунктов Карелии. И она постепенно решается, так как ежегодно предусматриваются на эти цели средства. По поводу отсутствия освещения в поселке Пяозерский поступали обращения граждан, это был один из наказов жителей, и он исполнен», – рассказала Татьяна Тишкова пресс-службе карельского парламента.