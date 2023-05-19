Благодаря добровольным пожарным, житель Карелии остался при бане (ФОТО)

Добровольная пожарная дружина Пряжинского района вовремя справилась с возгоранием частной бани, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 27 мая, в 17.04 пряжинские пожарные и добровольцы из Крошнозера выезжали по тревоге на пожар в указанном селе.



На улице Советской загорелась частная баня, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».



Добровольная пожарная дружина справилась с возгоранием за девять минут. Здание незначительно повреждено.



