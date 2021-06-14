Благосостояние семей в Карелии вдвое ниже среднероссийского уровня

Рейтинг регионов по благосостоянию семей показал, что жители Карелии живут намного беднее среднестатистического населения.

Исследование проводило агентство РИА Новости. Эксперты подсчитали, сколько денег остается в семье с двумя детьми после минимальных расходов (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей), если работают оба родителя и получают среднюю зарплату по региону.

В Карелии эта сумма составила 21,4 тыс. рублей. У среднестатистической российской семьи свободных денег остается больше — 41,9 тыс. рублей. Если в семье один ребенок, прожить легче — после минимальных расходов на руках у жителей Карелии остается 34,2 тыс. рублей, а в среднем по России — 53,1 тыс. рублей. Подробнее критериях рейтинга читайте в интернет-газете «Вести Карелии».