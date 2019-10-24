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Новости. Экономика
12:35, 24 Октября 2019
фото: © Строительная компания КСМ

Благотворительный магазин оказывает гуманитарную помощь жителям Карелии

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Порядка тонны гуманитарной помощи благотворительный магазин "Теплообмен" передает в районы Карелии каждый месяц.

Благотворительный магазин "Теплообмен" начал свою работу совсем недавно – в июне этого года. Деятельность организации позволяет превращать ненужные вещи в полезный ресурс. У каждого в доме есть ненужные вещи, которые могут принести пользу кому-то еще. 

Организация принимает одежду (женскую/мужскую/детскую), украшения и аксессуары, сувениры/статуэтки, сумки/рюкзаки, книги/журналы; канцтовары; игрушки, ветошь, посуду, обувь.

Далее вещи сортируются и отправляются по тематическим фондам. Часть (примерно 10%) продается, чтобы покрыть затраты на сортировку, доставку, аренду и зарплату сотрудникам. Та прибыль, которая остается после покрытия затрат, передается на благотворительность. Непригодной для использования одежде тоже находится место – она отправляется в Первый общественный приют для животных в Петрозаводске.

Руководитель благотворительного магазина "Теплообмен" Юлия Зайцева очень рада, что такая деятельность вызвала интерес у петрозаводчан.

"Люди приходят к нам в магазин, приносят свои вещи. С каждым днем о нашей деятельности узнает все больше горожан. Это здорово. А совсем недавно мы разместили свой теплобокс (ящик для сбора вещей) в офисе строительной компании "КСМ". Это первый наш опыт взаимодействия с организациями. И очень, скажу вам, удачный. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших новых партнеров – сотрудников группы компаний "КСМ" за активное участие, за отзывчивость. А в наших планах развиваться дальше, привлекая к благотворительности и другие компании", – рассказала Юлия.

Присоединяйтесь и Вы к благотворительному сбору вещей. Пункт приема находится на ул. Краснофлотской, 34.

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