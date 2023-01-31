Благотворительный марафон «Все для Победы» пройдет в Карелии в преддверии Дня защитника Отечества

Народный фронт проведет большой благотворительный марафон «Все для Победы» в прямом эфире ГТРК «Карелия».

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил поддержать участников СВО.

«Дорогие земляки! Приглашаю всех поддержать наших бойцов на передовой. Сейчас важна любая помощь и поддержка. Собранные средства пойдут на закупку необходимого оборудования для наших подразделений. Не сомневаюсь, что Карелия не останется в стороне. Сам с огромным удовольствием приму участие в марафоне», - пишет на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Чтобы стать участником благотворительного сбора, нужно навести камеру телефона на региональный QR-код, который размещен на афише и который будет доступен во время прямого эфира.

Трансляция стартует в четверг, 16 февраля, в 17.30 в эфире телеканала «Россия 24». Также она будет доступна на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» и в группе ГТРК «Карелия».