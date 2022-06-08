«Ближайший лор-врач — в Амстердаме»: в парламенте оценили дефицит медицинских кадров в Карелии

Медицинские учреждения Карелии имеют более 600 открытых вакансий врачей и среднего медперсонала.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению замглавы Минздрава республики Галина Матвеева.

По ее словам, дефицит кадров в медучреждениях составляет 236 врачей и около 400 единиц среднего медицинского персонала.

Наиболее востребованы акушеры-гинекологи, участковые терапевты, участковые педиатры, анестезиологи, стоматологи и терапевты.

По ее словам, для решения кадровой проблемы проводится целевое обучение специалистов в образовательных учреждениях Карелии, медикам предоставляются бесплатные квартиры, выплачиваются субсидии для строительства жилья, применяются другие стимулирующие меры.

«Надеемся, что в течение буквально нескольких ближайших лет дефицит врачебного персонала будет минимальным по отношению к тому количеству лиц, которых мы обучаем в настоящее время», — подытожила Матвеева.

Оптимистичный прогноз Минздрава вызвал осторожные оценки со стороны депутатов.

«У меня такого оптимизма, честно говоря, нет. Пусть на меня не обижаются. Ситуация кадровая очень сложная. В целом ряде районов она, вообще, я бы сказал, близкая к печальной. Как в некоторых старых интермедиях, «ближайший лор-врач в Амстердаме», — сказал заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия, депутат Михаил Уханов.