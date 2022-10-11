Блогер из Карелии отметил День буквы Ё

Карельский поэт, спортсмен и общественный деятель Александр Каширин рассказал в соцсетях, что 29 ноября отмечается день буквы Ё.

«Сделать это сочетание «io» единой буквой предложила княгиня Екатерина Дашкова при участии Державина и Фонвизина на заседании Академии Русской словесности 29 ноября 1783 года», - пишет Каширин на своей странице в соцсети.



По словам Александра Каширина, реакция на новую букву была неоднозначной. Непростая литера с трудом входила в алфавит.



«В числе ее сторонников оказались поэт Державин, использовавший Ё в своей переписке, поэт и баснописец Иван Иванович Дмитриев, писатель и историк Карамзин. А в числе противников - драматург Сумароков и поэт и переводчик Тредиаковский», - рассказывает автор поста.



Он даже разместил на своей странице небольшой опрос и поинтересовался у подписчиков их отношением к спорной букве. 63 процента проголосовавших признались, что для них использование «ё» является принципиальным, а вот примерно треть считает, что особой разницы между «ё» и «е» нет.



Александра поддержала и учительница начальных классов, участница Форума классных руководителей Ксения Реполачева из поселка Шелтозеро.



«Хотя в последнее время ее все чаще заменяют буквой «е», она все еще присутствует в 12, 5 тысячах слов, и даже имеет свой день и памятник», - написала она.



Самый известный из них установлен в Ульяновске, но он не единственный в стране. Но кроме этого города, букву увековечили в Москве, Перми, Челябинской области, а также на месте бывшего села Ёлкино в Чувашии.