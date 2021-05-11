Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии резко выросло число вакансий для начальников 6
11.05.2021 10:35
Уснувший за рулем молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии
11.05.2021 10:34
Новый сити-менеджер может появиться у Петрозаводска завтра 27
11.05.2021 10:16
Участники опроса сделали выбор относительно кандидатов на пост главы Петрозаводска 8
11.05.2021 11:04
Новоселья на потоке и без долгов 1
11.05.2021 12:13

Блогер из Петрозаводска нарисовал портрет Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион

Новости. Общество
07:15, 12 Мая 2021
фото: Алексей Трунов
Загрузка...

Петрозаводский блогер Алексей Трунов нарисовал портрет поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион.

На своей странице в соцсети Алексей Трунов сообщил, что не рисовал уже 20 лет, но для дела хорошего решил попробовать. Блогер-художник Трунов просит не судить его строго за творчество.

«Портрет Юрия Дмитриева. Объявляю аукцион. Начальная цена 100 рублей», - написал Трунов.

Вырученные средства, по словам блогера, пойдут в фонд Юрия Дмитриева.

Аукцион Трунов планирует проводить в течение месяца.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая была отклонена 16 февраля нынешнего года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Аналитика

11.05.2021 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 1
11.05.2021 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
11.05.2021 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»