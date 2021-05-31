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Блогер-путешественник пешком дошел до райцентра Карелии

Новости. Общество
15:55, 01 Июня 2021
фото: © Игорь Шихов

Житель Тюмени Андрей Шарашкин добрался до Медвежьегорска, где осматривает достопримечательности и знакомится с местными жителями.

В паблике «Медвежьегорск Типичный» выложили фото путешественника, который уже два в буквальном смысле ходит по стране.

«Сегодня у меня в гостях, наверное, самый известный за последнее время человек Андрей Шарашкин. Он бывший военный и педагог. Сегодня он ночует у меня. Очень интересный человек и я рад, что с ним знаком. Впереди у него ещё два года путешествий и через несколько дней он выдвигается на север в сторону Мурманска», — пишет местный житель Игорь Шихов, принявший блогера.

Шихов устроил для гостя экскурсию по своему родному Медвежьегорску. Путешественник побывал на месте съемок фильма «Любовь и голуби», на «Поцелуевом» мосту, на мемориалах и др.

«Я иду пешком по России, меня интересует все, что связано с историей, а также достопримечательности населенных пунктов и природа России», — рассказал Андрей Шарашкин в своем паблике в соцсетях.

Блогер путешествует с одним рюкзаком, хотя и довольно объемным — он весит больше 20 килограммов.

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