Блогер Варламов рассказал о точке притяжения в Карелии (ФОТО)

Топовый блогер Илья Варламов разместил в соцсети пост о Долине зайцев после спонсорного пресс-тура по Карелии.

Напомним, Варламов на днях объявил неделю Карелии в своем Инстаграме, поблагодарив правительство республики за приглашение. Первый пост был посвящен Кижам. В новой публикации он рассказывает о Долине зайцев.

"В Карелии много всего, чем можно гордиться и ради чего сюда стоит приезжать. В основном это заслуги прошлого или какие-то крупные современные проекты. Но Карелия располагает к творчеству, и здесь появляются точки притяжения, которые создают обычные люди. Яркий пример – проект Долина зайцев", – пишет блогер.

Он уточняет, что Долина зайцев – это целая скала, на которой вручную вырезано более 600 зайцев. Создатель арт-объекта – Сергей Гапанович. Он сам придумал вырезать именных зайцев прямо на скале и продавать их всем желающим. Теперь вместо того чтобы оставлять на красивых карельских скалах уродливые подписи краской, люди могут купить себе зайца. Команда Сергея вырежет зайца, присвоит ему номер, отправит фотографию и внесёт имя владельца на сайт.

"Сергей начинал проект один и без всякой поддержки. Но место быстро стало туристическим. Проекту помогла оригинальность идеи и доступность места. Сергей выбрал скалу на одном из съездов с федеральной трассы Кола. К арт-объекту легко подъехать и бесплатно посмотреть на зайцев, пофоткаться с ними. Люди выкладывают фотографии в инстаграме и ещё больше туристов приезжает сюда. Так и работает точка притяжения", – считает Илья Варламов.

Напомним, блогер Илья Варламов побывал Карелии с 9 по 11 сентября в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.