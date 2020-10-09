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Блогер Варламов восторгается Карелией спустя месяц после пресс-тура за 4,8 млн рублей (ФОТО)

Новости. Общество
08:00, 10 Октября 2020
фото: Илья Варламов/instagram.com/varlamov/
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Топовый российский блогер Илья Варламов объявил неделю Карелии в своем Инстаграме, поблагодарив правительство Карелии за приглашение.

"Объявляю неделю Карелии! В сентябре я ездил туда в путешествие и это одно из тех мест России, в котором можно восторгаться и природой, и тем, что создали люди. Начать хочу с острова Кижи, где архитектура украшает и дополняет природу", - написал в минувшую пятницу Варламов в своем инстаграм-профиле.

Блогер описывает красоты музея деревянного зодчества под открытым небом, где удалось сохранить оригинальную деревянную русскую архитектуру.

"Уже подплывая к острову, видно двадцатидвухглавую Преображенскую церковь 1714 года постройки. За столько лет сложно сохранить деревянное здание, поэтому церковь много раз закрывалась на реставрацию. Иногда из-за работ полностью менялся её облик. Последний ремонт спас церковь от окончательного разрушения. Он начался в 2009 году и сейчас только-только заканчивается. Реставраторы пытались сохранить каждое бревно, тщательно подбирая древесину, вплоть до совпадения рисунка и количества годовых колец. Где-то видна свежая древесина, но со временем она потемнеет и её не отличишь от оригинала", - рассказывает своим 867 тысячам подписчикам.

"Кроме церквей, здесь есть крестьянские домики, часовни и даже мельница. Выглядят они потрясающе. Окна, ставни, резной декор в целом — это всё делалось вручную. Внутри можно увидеть крестьянской быт и буквально прикоснуться к прошлому — посмотреть на музыкальные инструменты, на мебель и утварь, изучить ткацкое дело, попробовать традиционную кухню и научиться готовить самому. Периодически здесь проходят праздники и фестивали", - пишет Варламов.

Восторгается блогер и образцовым деревянный посёлком для сотрудников музея.

"Как же это красиво и непривычно — дома без заборов, стеклопакетов и кондиционеров. Аккуратная русская деревня в едином стиле. Аж душа радуется!" - не скрывает своих эмоций участник пресс-тура.

Илья Варламов поблагодарил правительство Республики Карелия за приглашение, а за организацию тура компанию "Калева тур".

Напомним, блогер Илья Варламов побывал Карелии с 9 по 11 сентября в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Он побывал на острове Кижи, в Кеми и Костомукше. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-10-10 08:50:53
Это вам не стишки в агрикалче почитывать и плакатиками трясти
Гость
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