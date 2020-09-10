Илья Варламов "оценил" разруху в Кеми и состояние финских и русских домов в Костомукше (ВИДЕО)

Известный блогер продолжает путешествовать по Карелии в рамках пресс-тура, организованного правительством республики.

Топовый блогер после Петрозаводска и Кижей изучает север Карелии. О своих впечатлениях он рассказывает в инстаграме.

В Кеми Варламова "восхитил" вид нового железнодорожного вокзала: "В деревенском сортире ставят двери побогаче". Не обошел вниманием он и один из дворов, где увидел разруху, лебедей из покрышек, грязь, лужи и СУ-15.

В Костомукше Илья Варламов не понял, почему дома, построенные 40 лет назад финнами, отличают от панелек, возведенных нашими строителями.

Напомним, Илья Варламов прибыл в Карелию в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция запланирована для пиара республики.