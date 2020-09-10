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Илья Варламов "оценил" разруху в Кеми и состояние финских и русских домов в Костомукше (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:18, 11 Сентября 2020
фото: © globallookpress.com
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Известный блогер продолжает путешествовать по Карелии в рамках пресс-тура, организованного правительством республики.

Топовый блогер после Петрозаводска и Кижей изучает север Карелии. О своих впечатлениях он рассказывает в инстаграме.

В Кеми Варламова "восхитил" вид нового железнодорожного вокзала: "В деревенском сортире ставят двери побогаче". Не обошел вниманием он и один из дворов, где увидел разруху, лебедей из покрышек, грязь, лужи и СУ-15.

 

В Костомукше Илья Варламов не понял, почему дома, построенные 40 лет назад финнами, отличают от панелек, возведенных нашими строителями.

Напомним, Илья Варламов прибыл в Карелию в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция запланирована для пиара республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зинаида Петровна
2020-09-11 13:12:57
Что конкретно сделал для людей этот турист?
Ну ездит, ну ест, спит, в туалет ходит, фотки выкладывает!? И-и-и. что? И ему всё оплачивают ведь?
новый
2020-09-11 13:29:36
Зина, ежели тебя в детстве по отчеству не величали, то с хрена ли ты уверена , что в интернете тебя будут называть именно так ? Поставь скамейку у подъезда, толку больше будет. Зинаида Петровна, блин.
тетка
2020-09-11 13:11:26
Такие деньги ему заплатили за правду что ли?
Юнипер
2020-09-11 12:47:36
хорошо живет этот бездельник, иди работай!
petronik
2020-09-11 12:58:57
Юнипер, это его работа. Кстати, очень полезная для общества...
Юнипер
2020-09-11 13:01:39
petronik, полезная, ха-ха. смешно, очень...
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