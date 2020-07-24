Блогерша придумала способ, как проверять мужчин на верность

Блогерша с ником Chesa придумала для подписчиц, которые подозревают возлюбленных в измене, способ проверить их на верность.

Женщины обращаются к ней и просят пофлиртовать со своими бойфрендами, а отчеты о проделанной работе Chesa публикует в TikTok, сообщает "Лента.ру".

В опубликованном 20 июля видео, набравшем более четырех миллионов просмотров, блогерша рассказала, что к ней обратилась женщина, которая должна была вскоре родить, и призналась, что начала подозревать мужа в измене еще на первом месяце беременности.

Женщина попросила Chesa пофлиртовать с ее возлюбленным и позвать его на свидание именно в то время, когда они должны были вместе идти к врачу. "Она хотела знать, готов ли он пропустить прием у доктора, чтобы встретиться с девушкой", – отметила блогерша.

Chesa написала мужчине, он сразу же сказал, что у него нет девушки. На предложение встретиться в то время, когда он должен быть у врача, он ответил: "На это время у меня запланировано кое-какое дерьмо, но потом я свободен".

Блогерша завершила ролик тем, что назвала мужчину мусором, – это слово она использует для всех героев роликов, которых уличает в неверности.

В комментариях к видео многие оставили слова поддержки женщине, с чьим мужем переписывалась Chesa.