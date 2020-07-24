890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд Петрозаводска продлил зампредседателю Петросовета Матвееву и его подельнику Ивину ЗОД 2
Сегодня 07:05
Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения фонтана в Петрозаводске 10
Сегодня 10:46
Двух человек госпитализировали после страшной аварии на трассе в Карелии 2
Сегодня 14:38
В Карелии пациентов больницы пытались накормить рыбой с червями 12
Сегодня 11:48
Приговоренный судом Карелии к пожизненному лишению свободы Антон Ипатов стал пятисотым сидельцем Мордовской колонии №6 3
Сегодня 16:05
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
Сегодня 11:15

Блогерша придумала способ, как проверять мужчин на верность

Новости. Общество
23:30, 24 Июля 2020
фото: © istockphoto.com/peopleImages
Загрузка...

Блогерша с ником Chesa придумала для подписчиц, которые подозревают возлюбленных в измене, способ проверить их на верность.

Женщины обращаются к ней и просят пофлиртовать со своими бойфрендами, а отчеты о проделанной работе Chesa публикует в TikTok, сообщает "Лента.ру".

В опубликованном 20 июля видео, набравшем более четырех миллионов просмотров, блогерша рассказала, что к ней обратилась женщина, которая должна была вскоре родить, и призналась, что начала подозревать мужа в измене еще на первом месяце беременности.

Женщина попросила Chesa пофлиртовать с ее возлюбленным и позвать его на свидание именно в то время, когда они должны были вместе идти к врачу. "Она хотела знать, готов ли он пропустить прием у доктора, чтобы встретиться с девушкой", – отметила блогерша.

Chesa написала мужчине, он сразу же сказал, что у него нет девушки. На предложение встретиться в то время, когда он должен быть у врача, он ответил: "На это время у меня запланировано кое-какое дерьмо, но потом я свободен".

Блогерша завершила ролик тем, что назвала мужчину мусором, – это слово она использует для всех героев роликов, которых уличает в неверности.

В комментариях к видео многие оставили слова поддержки женщине, с чьим мужем переписывалась Chesa.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии

Чтиво

Сегодня 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 31
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»