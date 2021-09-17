Блогеры-наблюдатели рассказали о происходящем на выборах в Карелии

За первый день голосования в Карелии около 300 блогеров-наблюдателей поделились со своей аудиторией всем происходящем на избирательных участках.

Новинка выборов 2021 года – блогеры-наблюдатели. Их основная задача – это вести свои каналы в соцсетях и мессенджерах, делясь информацией о происходящем на избирательных участках с подписчиками. Блогеры-наблюдатели включены республиканской Общественной Палатой в число официальных наблюдателей.

За первый день голосования в Карелии около 300 блогеров-наблюдателей в режиме реального времени делились со своей аудиторией всем происходящем на избирательных участках. Опубликовано более 1300 постов, вот некоторые из них.

Карина Красных: «Избирателей, наблюдателей, избирательную комиссию охраняет сотрудник полиции. ОМВД по Кондопожскому району следит за административными правонарушениями. Голосовать не страшно!»

Анастасия Грудина: «Члены участковой избирательной комиссии готовятся к выездному голосованию».

Юлия Ищаулова: «На УИК 532 продолжается голосование, особенно приятно наблюдать, как приходят голосовать с детьми. Дети – это наше будущее. Приходите и голосуйте:)».



Напомним, выборы в Государственную Думу, Заксобрание Карелии и муниципальные советы, в том числе в Петросовет, проходят в республике в условиях тотального контроля наблюдателей и общественных организаций. В Карелии на выборах работают 243 наблюдателя от кандидатов в депутаты, 1543 – от политических и избирательных объединений. ЕР выставила 485 наблюдателей, КПРФ – 14, ЛДПР – 53, «Партия Роста» – 416, партия «Справедливая Россия – За правду» – 181, партия пенсионеров – 394. Также за выборами наблюдают 552 субъекта общественного контроля, среди которых большая часть – это блогеры-наблюдатели, которые делятся результатами своей работы в соцсетях и мессенджерах.