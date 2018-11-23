Боднарчук рассказал, что тревожит депутатов Петросовета в принятом бюджете

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук прокомментировал параметры принятого проекта бюджета карельской столицы.

«Насторожил депутатов тот факт, что по ряду направлений, в частности, "культура", "молодежная политика" есть определенное недофинансирование. А также увидели недофинансирование по нашей основной больной проблеме – это электрический транспорт: также сумма недостаточная для субсидий", – рассказал Геннадий Боднарчук после сессии Петросовета.

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