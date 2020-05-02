Боднарчук объяснил, почему предпринимателей Петрозаводска освободили от аренды за мунимущество на весь период вынужденного простоя

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук считает, что освобождение от арендных платежей за муниципальные площади позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена.

Предприниматели столицы Карелии, арендующие муниципальную недвижимость, могут рассчитывать на льготы в виде уменьшения арендной платы на 50 процентов с 1 апреля по 30 июня текущего года. А те из них, кто осуществляет свою деятельность в сфере авиаперевозок, автоперевозок, культуры, организации досуга, спорта, туризма, общественного питания, образования и услуг, могут рассчитывать на полное освобождение от арендных платежей на тот же период.

На данный момент предприниматели могли рассчитывать только на отсрочку арендных платежей, которая была продлена до октября 2020 года. О том, что одной отсрочки платежей за аренду муниципального имущества недостаточно, чтобы поддержать городской бизнес, ранее заявлял спикер Петросовета.

Геннадий Боднарук предложил городским властям действовать решительнее и полностью освободить предпринимателей от арендной платы за муниципальное имущество на весь период вынужденного простоя их предприятий.

"Режим самоизоляции поставил перед нами непростую задачу. Многие городские предприятия были вынуждены закрыть свои двери перед посетителями и отправить своих сотрудников по домам. В этих условиях немало людей столкнулись с угрозой увольнения и потерей единственного источника доходов. Решение администрации Петрозаводска об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей, а также о введении 50 процентной льготы позволит городским предприятиям пережить трудные времена и выполнить все социальные обязательства перед своими работниками. Самое важное для нас сейчас, это создать условия для своевременной выплаты заработной платы горожанам. Только так мы сумеем не на словах, а на деле поддержать людей и сумеем избежать социального взрыва", - отметил спикер Петросовета.

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