Боеприпасы найдены в городе на юге Карелии

В Питкяранте саперы обнаружили мины и гранаты времен Великой Отечественной войны.

В Питкярантском и Лахденпохском районах Карелии сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ республиканской поисково-спасательной службы нашли 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Были обнаружены мины, гранаты, а также один снаряд и один взрыватель.

Большая часть боеприпасов была найдена на территории Питкяранты.

Ранее стало известно о большом количестве боеприпасов, найденных на севере Карелии, в Лоухском районе.