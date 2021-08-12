Мины и гранаты нашли у поселков на севере Карелии

Около 70 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Лоухском районе.

Саперы республиканской поисково-спасательной службы, выезжали в Медвежьегорский и Лоухский районы для изъятия снарядов времен ВОВ, сообщается в паблике службы. Несколько десятков взрывоопасных предметов нашли в поселках Сосновый и Кестеньга. Здесь были обнаружены противопехотные и минометные мины, гранаты, инженерные заряды, запалы. А на озере Шапкозеро изъяли противопехотные мины Smi.

Ранее сообщалось, саперы в Карелии взорвали около сотни снарядов времен Великой Отечественной войны.