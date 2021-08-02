Саперы в Карелии взорвали около сотни снарядов времен Великой Отечественной войны

Сразу в нескольких районах республики были обнаружены и уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ.

Как сообщили в официальном паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ нашли в лесу у СНТ «Мелиоратор» в Олонецком районе и на улице Сиреневой в Питкяранте два 122 мм артиллерийских снаряда. Находки были уничтожены.

В деревне Койриноя Питкярантского района и деревне Лоймола в Суоярвском раойне был обнаружен целый арсенал оружия. Здесь были изъяты и уничтожены снаряды, мины, авиабомба и ручные гранаты.

У озера Евжозеро в селе Ругозеро Муезерского района обнаружили 64 взрывоопасных предмета: противопехотные мины, минометные мины различных калибров, артиллерийские снаряды, ручные гранаты различных моделей.

Ранее сообщалось, снаряды и мины времен ВОВ нашли пограничники в Карелии.