Снаряды и мины времен ВОВ нашли пограничники в Карелии

В Лоухском районе были уничтожены боеприпасы, пролежавшие в земле со времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники Пограничного управления обнаружили большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны возле поселков Пяозерский и Кестеньга Лоухского района. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Пограничники нашли фугасную авиационную бомбу, ручную гранату, противотанковую мину, несколько минометных мин, артиллерийских снарядов, а также патронов.

Информация о боеприпасах была передана в МВД Лоухского района. Для обеспечения безопасности местных жителей сотрудники Пограничного управления вели постоянное наблюдение за районом находки.

В дальнейшем боеприпасы были уничтожены специалистами ГКУ «Карельская республиканская поисково-спасательная служба».